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KAGİDER ocak ayı kahvaltı toplantısını yaptı

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ocak ayı kahvaltı toplantısını, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Gazeteci-Yazar Elif Ergu'nun katılımıyla gerçekleştirdi.

18 Ocak 2024 | 17:11
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KAGİDER ocak ayı kahvaltı toplantısını yaptı

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, sektör liderlerini, akademisyenleri, ekonomistleri, alanında uzman konukları konuşmacı olarak ağırlandığı, etkili bir tartışma platformu yaratan geleneksel kahvaltı toplantılarının ocak ayı konukları Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Gazeteci-Yazar Elif Ergu oldu.

KAGİDER üyelerinin de katıldığı kahvaltı toplantısında açılış konuşmasını başkan Esra Bezircioğlu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bezircioğlu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk yılında kadın girişimciliği için çalışmaya tam hız devam edeceklerini belirterek ilgili komitelerin deprem bölgesindeki kadınları güçlendirmek için çalışma ve projelerine devam ettiklerini en az 2 sene aktif olarak orada olacakları değerlendirmesinde bulundu.

Güncel ekonomik ve finans göstergelerinin paylaşılıp değerlendirildiği toplantıda Moderatörlüğü üstlenen gazeteci-yazar Elif Ergu Demiral, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde atlatılan diğer kriz dönemlerine değinerek, "Kadınların ekonomiye katılımının artması, ülkenin gelişmişlik düzeyini de artırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Türkiye’nin geçirdiği kriz dönemlerini karşılaştırarak ülkemizin bu krizlerden güçlenerek ve çeşitli kazanımlarla çıktığını örnekler üzerinden aktararak, "İçinden geçtiğimiz zor sürecin sonunda da sahip olacağımız kazanımlara ve fırsatlara odaklanmalıyız. Önemli dönüşüm programları, muhasebe, yönetişim, iş modeli alt yapıları geliştirmeleri ekonominin çok hızlı gitmediği zamanlarda yapılır." açıklamasını yaptı.

 

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