Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki baraj göletinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 130 kilogramlık yayın balığı yakalandı.

Kentte balıkçılık yapan Ahmet Özer ve arkadaşının Menzelet Barajı Ali Kayası mevkisinde avladığı yayın balığı, Kahramanmaraş Balık Pazarı’nda satışa sunuluyor.

Ahmet Özer, AA muhabirine, uzun süredir balık avladığını belirterek, “Çıkarması bayağı zor oldu. Bir saat kadar uğraştım. Ağımıza takıldı. 130 kilogramlık yayın balığını 1 saatte kayığın üstüne zor aldık.” dedi.

Kahramanmaraş Balık Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise kentteki barajların balık yetiştiriciliği açısından oldukça verimli olduğunu söyledi.

Yakalanan balığın, insan ağırlığının neredeyse iki katı olduğunu ifade eden Sarı, “Kentimizin sularında bu balıklardan var.” diye konuştu.