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  • Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.

24 Ocak 2024 | 09:30
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler artırıldı

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2023 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 44,22) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:

31 Ocak 2024'e kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)1 Şubat 2024-31 Ocak 2025 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
Eşik değerlerEşik değerler
MADDE 8 
7.916.77611.417.574
13.194.66419.029.344
290.284.533418.648.353
Parasal limitler ve tutarlar 
MADDE 3 (g) 
66.224.49895.508.971
MADDE 13 (b) 
863.7001.245.628
1.727.4892.491.384
14.396.54220.762.692
MADDE 21 (f) 
1.439.5432.076.108
MADDE 22 (d) 
431.810622.756
143.845207.453
MADDE 53 (j)/1 
2.879.2024.152.385
MADDE 53 (j)/2 
4.557.7976.573.254
27.32239.403
18.231.25526.293.115
54.67778.855
136.734.452197.198.426
82.018118.286
109.370157.733
MADDE 62 (h) 
1.597.9172.304.515
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