Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine ikramiyenin ilk yarısı 29 Ocak’ta ödenecek. İkramiyenin ikinci yarısı ise 11 Mayıs’ta ödenecek. Yeraltı maden işçilerine ikramiye ödemesi ise 24 Aralık’ta yapılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz...
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, araçları kışın yağmur ve doludan, yazın da güneş ışınlarından korumasının yanı sıra,...
Türkiye genelinde 11 ayda 2 milyon 464 bin gayrimenkul el değiştirirken, tapuda bu satışlarda 456 milyar liralık değer ibraz edildi....
Kent yaşamının zorluklarına pandemi de eklenince Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nin sayfiyelerine talep arttı. Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya'da konut ve...
Antalya'da alternatif ürün olarak üretimine başlanan ve son yıllarda yaygınlaşan tropikal meyvelerin başında gelen avokadonun yağı çıkartılıp, litresi 250 liradan...
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma, araçları kışın yağmur ve doludan, yazın da güneş ışınlarından korumasının yanı sıra,...
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