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Kapasite kullanımı şubatta yükseldi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

23 Şubat 2024 | 10:43
Kapasite kullanımı şubatta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77'ye yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar20232024 
Ocak75,376,2 
Şubat75,276,4 
Mart73,5  
Nisan75,4  
Mayıs76,0  
Haziran76,8  
Temmuz77,1  
Ağustos76,1  
Eylül77,3  
Ekim77,4  
Kasım78,0  
Aralık77,5  



 

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