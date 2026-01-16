Kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hızla düşeceği ve kış koşullarının şehre geri döneceği bildirildi.

Pazar ve Pazartesi Gününe Dikkat!

AKOM'un verilerine göre, Cumartesi gecesinden itibaren hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece birden azalacak. Hafta sonu boyunca beklenen yağışların seyri ise şu şekilde öngörülüyor:

18 Ocak Pazar: Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur etkili olacak. Şehrin yüksek kesimlerinde ise yağışın kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmurun etkisini sürdürmesi, sıcaklıkların ise 3 ile 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

20 Ocak Salı: Yağışlı havanın şehri terk ederek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacağı ve sıcaklığın 8 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.