Karşıyaka su kesintisi: Karşıyaka'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), 30 Ocak 2026 Cuma günü İzmir genelinde hem planlı bakım çalışmaları hem de ani gelişen ana boru arızaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Bu ilçelerin arasında Karşıyaka'da bulunuyor.
1 Karşıyaka'da sular ne zaman, kaçta gelecek?
Kesinti Süresi: 30.01.2026 saat 15:00’te başlamış olup, başlangıçta 23:00 olarak öngörülen bitiş süresi, arızanın kapsamı nedeniyle güncellenmiştir.
Güncel Bitiş Saati: İZSU'nun son verilerine göre, ana hat tamiratı ve şebekenin dolmasıyla birlikte suların 31 Ocak Cumartesi sabahı saat 05:00 itibarıyla kademeli olarak verilmesi beklenmektedir.
Arıza Nedeni: İlçeyi besleyen ana boru hattında meydana gelen ani patlama/arıza.
Etkilenen Başlıca Mahalleler
Karşıyaka'nın neredeyse tamamını etkileyen bu kesintiden şu mahalleler doğrudan etkilenmektedir:
Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Sancaklı, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım.
Arıza durumunu anlık takip etmek için ALO 185 İZSU çağrı merkezini arayabilir veya izsu.gov.tr üzerinden "Arıza Sorgulama" ekranını kullanabilirsiniz.