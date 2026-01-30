Karşıyaka su kesintisi: Karşıyaka'da sular ne zaman, kaçta gelecek?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi), 30 Ocak 2026 Cuma günü İzmir genelinde hem planlı bakım çalışmaları hem de ani gelişen ana boru arızaları nedeniyle geniş kapsamlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Bu ilçelerin arasında Karşıyaka'da bulunuyor.