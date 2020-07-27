Katar’ın en ünlü gurme yiyecek ürünlerinin distribütörlüğünü ve tedarikini yapan toptan satış şirketi Ross Qatar, Türkiye pazarına giriyor. Katar merkezli şirket, Ghandour Ailesi’nin sahip olduğu ve Lübnan, Körfez (Katar, Umman) ve Batı Afrika bölgesinde faaliyet gösteren grubun bir parçası. Grubun çeşitli alanlarda başka yatırımları da bulunuyor. Bunlar arasında kuru dökme yük gemisi, kuru yük dökme nakliyatı, Körfez bölgesinde mal ticareti ile Batı Afrika’da tarım işleme fabrikası var.

GÖZDE YENİOVA SAYLAK

gyeniova@ekonomist.com.tr

TÜRKİYE OFİSİNİ AÇTI *

Türkiye pazarına Ross Qatar ve Ross İthalat İhracat Dış Ticaret ile giriş yapan grup, yatırımlarını artırmayı planlıyor. İşin başlangıcında Ross Türkiye için 35 milyon TL ile 50 milyon TL arasında yatırım yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ofis kuruldu ve yeni direktör Serdar Bilgiç olarak belirlendi. Şirketin ana faaliyet alanı, otellere, restoranlara ve perakende marketlerine kaliteli yiyecek ürünleri satmak. Bu kapsamda, binin üzerinde ürünü dünyanın farklı yerlerindeki 10 ülkeye ihraç ediyor.

Ross Qatar ve Ross İthalat İhracat Dış Ticaret Genel Müdürü Rachad Ghandour ve CEO Saoud Ghandour ile Türkiye’ye ilişkin yeni planlarını ve yatırımlarını konuştuk. Saoud Ghandour, Ross Qatar’ın gösterdiği başarı nedeniyle Türkiye’de Ross Türkiye adında kardeş şirket kurmaya karar verdiklerini söylüyor. Bunun için de Serdar Bilgiç ile ortaklık kurduklarını ve ofisin onun yönetiminde olduğunu belirtiyor. Ghandour, ‘’Katar’a ithal ettiğimiz her ürün için kendi sahip olduğumuz fabrikalara yatırımları artırarak işlerimizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca buradan Türkiye’ye ait ürünleri tüm dünyaya ihraç edeceğiz’’ diyor.

MAKARNA VE TON BALIĞI *

Ross Türkiye için yapacağı yatırımın ilk adımını makarna üretimiyle atmayı planlayan şirket, ikinci adım olarak ton balığı üretimine girecek. Bu sektörlerin devlet teşviki sağlaması açısından ilgiyi daha da artırdığı ifade ediliyor.

Rachad Ghandour, Ross’un alanını genişletmek, müşteri memnuniyetine yönelik ihtiyaçları ve en iyi hizmeti sağlamak için yeni ürün gruplarına kaynak aktarmayı sürdüreceklerini söylüyor. Ross ürünlerinin sıkı hijyen standartlarına uygun ve helal sertifikalı olarak sunulduğunu da ifade ediyor.

Yabancı yatırım teşvikleri özendirdi *

İlk yatırımını Ortadoğu pazarından yüksek miktarda ithal ettiği makarna üretimine yapacak olan Ross, Türkiye’ye yatırımın birçok avantajından yararlanmayı hedefliyor. Teşvikler, konum ve işgücünün Türkiye’ye yatırım yapmak için kendilerini cesaretlendirdiğini belirten Rachad Ghandour, bu avantajları şöyle sıralıyor: ‘’Türkiye öncelikli olarak güvenlik açısından yüksek güvenlikli bir ülke ve suç oranı düşük. İkinci olarak bizim temel hammaddemiz olan makarna burada fazlasıyla bulunuyor. Üçüncü olarak ise Türkiye’deki ürünlerin kalitesine güveniyoruz. Ayrıca yabancı yatırımlara karşı Türkiye’nin uyguladığı teşvikleri, motivasyonu ve özendirmesi de önemli.’’