Kayaşehir Başakşehir metro hattı ne zaman açılıyor?

8 Nisan'da açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu sanat galerisini andırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 5 ilerleme seviyesinde devralınan ve aradan geçen sürede 7 gün 24 saat esaslı çalışmayla hizmete hazır hale getirilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 8 Nisan Cumartesi açılıyor.

Kayaşehir Başakşehir metro hattı açılışı saat kaçta?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız." dedi.

Kayaşehir Başakşehir metro hattı nerelerden geçiyor? İşte duraklar

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak mevcut.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı aynı zamanda diğer toplu taşıma modlarıyla da entegre olarak İstanbulluların ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak. Proje; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir durağında Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanacak.

Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunan metro hattının özellikle şehir hastanesine ulaşmak isteyenler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Bakanlık tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattı, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarıyla da dikkati çekiyor.



