ARA
Bist 100
4923,91
0,23%
Bist 100
Dolar/TL
19,2584
0,0135%
Dolar/TL
Euro/TL
21,0272
0,0041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0919
-0,0348%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1242,98
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Kayaşehir Başakşehir metro hattı nerelerden geçiyor? İşte duraklar

Kayaşehir Başakşehir metro hattı nerelerden geçiyor? İşte duraklar

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için geri sayım başladı. Saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek Kayaşehir Başakşehir metro hattı nerelerden geçiyor? İşte duraklar...

07 Nisan 2023 | 10:28
Son Güncellenme: 07 Nisan 2023 | 11:56
0
Kayaşehir Başakşehir metro hattı nerelerden geçiyor? İşte duraklar

Kayaşehir Başakşehir metro hattı ne zaman açılıyor?

8 Nisan'da açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu sanat galerisini andırıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yüzde 5 ilerleme seviyesinde devralınan ve aradan geçen sürede 7 gün 24 saat esaslı çalışmayla hizmete hazır hale getirilen Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı 8 Nisan Cumartesi açılıyor.

Kayaşehir Başakşehir metro hattı açılışı saat kaçta?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metromuzun açılışını 8 Nisan Cumartesi günü 16.30'da Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yapacağız." dedi.

Kayaşehir Başakşehir metro hattı nerelerden geçiyor? İşte duraklar

Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak mevcut.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı aynı zamanda diğer toplu taşıma modlarıyla da entegre olarak İstanbulluların ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak. Proje; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir durağında Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanacak.

Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunan metro hattının özellikle şehir hastanesine ulaşmak isteyenler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Bakanlık tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattı, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarıyla da dikkati çekiyor.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1242,98 0,02%
  • ALTIN ONS 2007,49 -0,66%
  • BIST 100 4923,91 0,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,2584 0,0135%
  • EURO/TURK LIRASI 21,0272 0,0041%
  • EURO/USD 1,0919 -0,0348%
  • INGILIZ STERLINI 1,24414 0,00924%
  • JAPON YENI 131,59 -0,15%
  • KANADA DOLARI 1,35047 0,09376%
  • RUS RUBLESI 82,51 1,0855%
Günün En Çok Okunanları
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
Biotrend Enerji’ye yeni CEO
GERİ
İLERİ
TÜİK: 2021'de Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı... En fazla yabancı girişi bu 5 ülkeden
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
'Cep telefonunun babası'na göre gelecekte telefonlar böyle olacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri
Çeşme'de şaşkına çeviren dolu fırtınasıyla ilgili açıklama
36 ilde 271 arsa satılacak
Apple CEO'su Tim Cook kafasını boşaltmak için yaptığı bir numaralı şeyi söylüyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL