Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu.

Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında düştüğü bildirilen özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Çifteköprü Köyü’ndeki kriz masasında arama çalışmalarını takip eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını söyledi.

Baydaş, uçakta yolcu olarak bulunan ve 112’yi arayarak ihbarda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Baydaş açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar" ifadelerini kullandı.





Kadın yolcunun sağlık durumunun kötü olmadığını ancak pilotun ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini kaydeden Rize Valisi Baydaş, "Buradan gece o ekiplerimizi saat 00.00 civarlarında yola çıkarmıştık. 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar" dedi.



Vali Baydaş açıklamasının devamında, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci’nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında kaza kırıma uğramıştı. ilot Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Acil çağrıda bulunan Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek yardım istemişti.