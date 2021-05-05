Ülkemizin iyileşemeyen yarası olan kentsel dönüşüme hız kazandıracak yeni düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda ‘Kendin yık kendin yap’ modeliyle inşaat şirketlerinin ve belediyelerin örnek çalışmalarıyla sürecin hızlanması hedefleniyor.

Deprem riski yüksek yaklaşık 6.5 milyon yapının bulunduğu Türkiye’de, binaların yenilenmelerini destekleyen, kentsel dönüşüme hız kazandıracak yeni düzenlemeler yapıldı.

‘Kendin yık kendin yap’ modeli ile vatandaşın ödeyeceği KDV, yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 50 bin TL’den 80 bin TL’ye, kentsel dönüşümde ise 125 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseltildi. Kanuna göre, riskli yapılarda vatandaşlar kendisine ait olan beş daireye kadar bu krediden faydalanabilecek.

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