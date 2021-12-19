Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatlarının konu edinildiği TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ismiyle 1 Ocak’ta beyaz perdeye taşınacak sinema filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in üçüncü tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor. Maçka’dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle” dedi.

TRT ortak yapımı ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona giriyor. Maçka’dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle… #iyikivarsınEren #iyikivarsınFerhatGedik pic.twitter.com/gGWm2ynUf8 — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) December 11, 2021

FİLM EREN BÜLBÜL’ÜN DOĞUM GÜNÜNDE VİZYONA GİRİYOR

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyonda seyirci ile buluşacak. Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek’in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

Açıklamaya göre senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu’nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam şartlarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak.

Filmin üçüncü tanıtımında Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor.

Filmde Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak, samimi Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de yer alıyor.

FİLMİN 2. TANITIMI