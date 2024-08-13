Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı davranışları ve aylık verilere dayanarak hazırlanan rapor, Türkiye genelinde satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki değişimleri ortaya koyuyor.

İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde satılık konut fiyatları yüzde 3 ile yüzde 4 arasında artış gösterirken, Antalya ve Aydın'da yüzde 2 düşüş yaşandı. Kiralık konut piyasasında ise İstanbul'da yüzde 19, Ankara'da yüzde 8 belirgin artışlar gözlemlenirken, İzmir'de fiyatlar sabit kaldı.

Konut arama oranlarına bakıldığında ise tüketicilerin yüzde 52'sinin satılık, yüzde 48'inin ise kiralık konut arayışında olduğu görüldü.

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu.

Temmuzda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 878 ile Antalya, 752 ile İstanbul ve 218 ile Mersin oldu.

Emlakjet'in gerçekleştirdiği "Satılık Konut Yatırım Eğilimi" anketine göre katılımcıların yüze 57'si ikinci el konutları tercih ederken, yüzde 78'i konut alımını oturum amacıyla yaptığını belirtiyor. İkinci el konutlarda en önemli kriter yüzde 56 ile fiyat, yüzde 25 ile depreme dayanıklılık olarak öne çıkarken, sıfır projelerde ise yüzde 63 oranında fiyat ve ödeme koşulları öncelikli faktör olarak belirlendi.

Yüzde 25'lik bir kesimin önceliği depreme dayanıklılık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, konut satın alma tercihlerinin tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini yansıttığını görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

İdikat, "Anket sonuçları, konut alıcılarının büyük bir kısmının ikinci el konutlara yöneldiğini ve satın alma amacının çoğunlukla oturum olduğunu gösteriyor. Hem ikinci el hem de sıfır projelerde fiyat ve ödeme koşulları en kritik faktörler olarak öne çıkıyor. Özellikle ikinci el konutlarda yüzde 25'lik bir kesimin depreme dayanıklılığı öncelikli bir kriter olarak değerlendirmesi, sektördeki güvenlik endişelerini ve talebi gösteriyor. Bu veriler, sektördeki trendleri ve tüketici davranışlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olurken, hizmetlerimizi geliştirme konusunda bize önemli ipuçları sunuyor." açıklamalarında bulundu.