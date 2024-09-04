Kısıtlamalara rağmen Çinli elektrikli otomobil satışları hız kesmiyor: Rekor BYD'de

AA muhabirinin Çin elektrikli otomobil firmalarının satış verilerinden derlediği bilgilere göre, BYD ve XPeng gibi çeşitli şirketlerin otomobillerine talep ağustosta da yoğun biçimde devam etti.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çin merkezli BYD, ağustosta rekor sayıda elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

BYD'nin ağustostaki satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 370 bin 854 adet oldu. Bunların 148 bin 470'ini tam elektrikli, 222 bin 384'ünü de fişli hibrit modeller oluşturdu. Firmanın yıllık bazda elektrikli otomobil satışları yüzde 12 artarken, hibrit satışları da yüzde 48,3 yükseldi.

BYD satışlarının yüzde 8'i diğer ülkelere yapılırken, ihraç edilen elektrikli otomobil sayısı 31 bin 451'i buldu.

Çin firması Xpeng de ağustosta 14 bin 36 adet elektrikli otomobil sattı. Firmanın satışları aylık bazda yüzde 26, yıllık bazda da yüzde 2,5 artış gösterdi. Şirket ağustos ayında uygun fiyatlı sedan modeli Mona Mo3'ü resmen tanıttı. Bu modele yönelik beklentiler firmaya olan ilgiyi artırdı.

Üst sınıf modelleriyle bilinen Nio, ağustos ayında 20 bin 176 yeni elektrikli otomobil sattı. Firmanın satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 4 arttı.

Çin elektrik araç üreticisi Zeekr ise ağustosta 18 bin 15 otomobil satışı yaptı. Firmanın satışları aylık bazda yüzde 15, yıllık bazda yüzde 46,4 yükseldi.

Çin'de üretilen Tesla modellerinin ihracat dahil olmak üzere satışları ağustos ayında 86 bin 697'yi buldu. Tesla Çin'in satışları aylık bazda yüzde 17, yıllık bazda da yüzde 3 yükseldi.

Çinli elektrikli araç üreticisi Li Auto ise ağustos ayında 48 bin 122 otomobil satışı gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde firmanın satışları yıllık bazda yüzde 37,8 arttı ancak satışlar aylık bazda yüzde 5,6 geriledi.

ABD, AB ve Kanada gibi çeşitli ülkeler, Çin hükümetinin sağladığı sübvansiyonların yerel üreticileri zarar uğrattığı gerekçesiyle çeşitli sınırlamalar uygulamaya koyuyor.

Bu çerçevede ABD ve Kanada, Çin yapımı elektrikli otomobil ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi uygularken, AB yürürlükteki yüzde 10'luk gümrük vergisi üzerine yüzde 36,3'e ulaşan yeni vergi uygulamaya hazırlanıyor.