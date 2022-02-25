Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründeki markası Sendeo, 2022’ye hızlı girdi. Şubat ayı itibariyle 81 ile ulaşan Sendeo, 2022 yılı içerisinde 2 bin 500 çalışana ulaşacak. Orta vadede şirket, lojistiğin farklı alanlarına yatırım planlıyor.

Pandemide yıldızı parlayan sektörlerden biri olan kargo sektörü, büyüme potansiyeliyle yatırımcıların radarına girdi. İrili ufaklı pek çok yatırımcı bu süreçte sektöre adım attı. Bunlardan biri de Koç Topluluğu oldu. Şirket Sendeo markasıyla 2021’de dağıtım ve teslimat pazarına adım attı. Sendeo, kısa sürede büyümesine hız verdi. Mayıs 2021’de sadece İstanbul’da, eylülde 16 ilde hizmet veren Sendeo, Şubat 2022 itibarıyla Türkiye’nin 81 iline ulaştı. 81 ilde sekiz transfer, beş dağıtım merkezi ve 1.000’in üzerinde Sendeo teslimat noktasına ulaşan şirket, 2022 yılı sonuna kadar 11 transfer, 45 dağıtım merkezi ve 2 bin 400 teslimat noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Bu büyüme istihdama da yansıdı. Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, 2022 yılı içerisinde 2 bin 500 çalışan sayısına ulaşacaklarını söylüyor.

60 MİLYON DOLAR YATIRIM HEDEFİ

Sendeo’nun 2025 yılına kadar 60 milyon dolar yatırım hedefi var. Bu yatırımın yüzde 40’ını teknoloji ve otomasyonu geliştirmek için, yüzde 30’u müşteri deneyimi, eğitim ve pazarlama faaliyetlerinde, yüzde 30’u ise tüm iş süreçlerinin ve operasyonun ülkeye yaygınlaştırılması için kullanılacak. Eylül 2021’den bu yana araç filosu yüzde 60 oranında artan şirket, mart ayı itibarıyla 500 adetin üzerinde araçla hizmet verecek. Tüm süreçleri teknoloji ve dijitalleşme odağında tasarladıklarını söyleyen Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin, “Ofislerimizde hibrit model ile çalışıyoruz, teknoloji ekiplerimiz isterse tamamen uzaktan çalışabiliyor “diyor.

DAĞITIM MERKEZLERİ VAR

Teslimat noktaları operasyonuyla sektöre yeni bir anlayış getiren Sendeo’da klasik dağıtım operasyonlarından farklı olarak şubeler yerine dağıtım merkezleri bulunuyor. Müşteriler gönderilerini, kendilerine en yakın Sendeo noktasından güvenle teslim alabiliyor. Bu da teslimatların daha az ayrıştırmaya uğramasını ve müşterilere istedikleri gibi teslim edilmesini sağlıyor.