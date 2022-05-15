Yılın İş İnsanları anketinde “Yılın Profesyoneli” ödülüne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu layık görüldü.

Son yıllarda Koç Grubu’ndaki kültürel dönüşüm sürecine liderlik eden Çakıroğlu, grubu geleceğin rekabetine hazırlıyor.

Pandemiyle mücadelede tam iki yıllık bir süreç geride kaldı. Salgının etkileri hafiflerken, Rusya-Ukrayna Savaşı, belli sektörlerde tedarik sorunları, yüksek enflasyon gibi başka zorlu konular ise iş dünyası liderlerini tedirgin etmeye devam diyor.

Ekonomist Dergisi’nin Yılın İş İnsanları anketi ise bütün bu zorlu koşulları başarıyla göğüsleyen liderleri belirledi. Ankete katılan iş dünyasının önde gelen temsilcileri ‘Yılın Profesyoneli’ kürsüsüne Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nu layık gördü.

Son beş yılda Koç Holding’in 57,3 milyar TL yatırımına liderlik eden Levent Çakıroğlu, grupta başlayan kültürel dönüşüm sürecine de yön veriyor.

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