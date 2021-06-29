Deniz taşımacılığında yaşanan konteyner krizine karşılık şirketler kendi çözümlerini geliştirdi. Kimi armatörlük şirketi kurarken, kimi konteyner üretmek üzere kolları sıvadı. İhracatın önde gelen temsilcileri ise milli bir denizcilik şirketi kurulmasını istiyor.

Ticaret savaşlarının ardından pandeminin de etkisiyle zirve yapan konteyner krizi büyümeye devam ediyor. Mallarını taşımakta sıkıntı yaşayan ve iş yapamaz hale gelen şirketler, çözümü başka yollarda buldu.

Avrupa sevkiyatlarında demiryolu ve karayoluna dönen şirketler, denizaşırı uzak noktalara ulaşmak için yatırıma soyundu.

Kimi armatörlük şirketi kurarken, kimi konteyner üretmek üzere kolları sıvadı. Liman ve lojistik şirketleri ise denizaşırı taşımacılıkta yaşanan tıkanıklığı gidermek için konteynerleri gemiden daha verimli ve hızlı boşaltma, gözetim altında tutma sürelerinin kısaltılması gibi önlemleri devreye aldı.

Çin ise deniz konteyner üreticilerinin üretimlerini ciddi oranda artırmalarını istedi; üreticiler de günlük çalışma sürelerini uzattı.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 86’sının deniz yoluyla yapıldığı düşünülürse, şirketlerin acil çözüm arayışlarının sorunu gidermeye ilaç olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

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