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Konut hayal oldu, arsa talebi uçtu... İşte en çok tercih edilen bölgeler

Konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve kredi faizleri vatandaşı arsa alımına yönlendirdi.

29 Temmuz 2024 | 15:04
Konut hayal oldu, arsa talebi uçtu... İşte en çok tercih edilen bölgeler

Özellikle 2023 yılında başlayan arsa talebi, gayrimenkul alımında yaşanan zorluklar ve ekonomik koşullar nedeniyle hızla artmaya devam ediyor. Gayrimenkul Listeleme Platformu Emlakjet, 2024 Haziran ayına ilişkin Gayrimenkul Raporu'nu yayımladı.

Arsa yatırımında güncel eğilimleri, bölgesel tercihleri ve yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin ele alındığı rapora göre; katılımcıların yüzde 57’lik kısmı arsa yatırımına sıcak bakıyor.

Çalışmada; yüzde 37’lik kesim arsa yatırımı için Marmara Bölgesi’ni öncelikli olarak tercih ederken yüzde 26 ile Ege ikinciyi sırayı aldı. Yüzde 16 ile Akdeniz, yüzde 15 ile Karadeniz Bölgesi arsa yatırımı için tercih edilen bölgeler oldu.

Arsa yatırımlarındaki bölge seçiminde deprem riskine karşı güvenli olması, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı olanaklarının gelişmiş yerlerin öne geçtiği gözlendi.

Emlakjet’in haziran ayı arsa yatırımı anketine göre, kullanıcıların yüzde 40’ı için en önemli kriter arsanın imara açık olması olurken yüzde 20’lik bir kesim ise arsa alırken öncelikli olarak lokasyona dikkat ediyor.

Emlakjet kullanıcılarının yüzde 45’i, hayalindeki bahçeli eve kavuşmak için arsa yatırımı yaparken, yüzde 20’lik bir kesim ise arsayı yatırım amaçlı satın alacağını belirtiyor.

KONUT SEKTÖRÜNDEKİ DURGUNLUK ARSA YATIRIMINI CANLANDIRDI

Emlak sektöründeki durgunluğun, konut almak isteyenleri arsa yatırımına yönlendirdiğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, şunları kaydetti:

"2023 yılında ivme kazanan arsa yatırımı, güncelliğini korumaya devam ediyor. Anket sonuçlarımız, yatırımcıların bu alana ilgisinin arttığını ve arsa yatırımını barınma ihtiyacına bir alternatif olarak gördüklerini gösteriyor. Özellikle sonuçlarda görüldüğü üzere Marmara ve Ege bölgeleri arsa yatırımı için cazip bir seçenek sunuyor. Bu bölgeler, gelişmiş ekonomileri, turizm potansiyelleri, doğal güzellikleri, ulaşım imkanları ve modern altyapıları ile yatırımcılara yüksek getiri ve uzun vadeli değer artışı imkânı sunuyor."

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BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
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