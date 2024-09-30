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Konya'da 165 milyon TL'ye satılık ada

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki ada, metrekaresi 9 dolar bedelle yeni sahibini arıyor.

30 Eylül 2024 | 13:16
Son Güncellenme: 30 Eylül 2024 | 15:09
Konya'da 165 milyon TL'ye satılık ada

İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor.

Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.
Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor.

3 METREKARESİ 9 DOLAR

METREKARESİ 9 DOLAR Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı.
Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

5 HAYVANCILIK VE TARIM YAPILIYOR

HAYVANCILIK VE TARIM YAPILIYOR Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi.
Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar." dedi.
Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti.

8 "BEDELİ 165 MİLYON LİRA, ÇOK TALEP VAR"

"BEDELİ 165 MİLYON LİRA, ÇOK TALEP VAR" Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.
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