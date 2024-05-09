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Koton ne zaman borsada işlem görecek?

Halka arz olan son şirketlerden Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. borsaya merhaba demeye hazırlanıyor.

09 Mayıs 2024 | 11:01
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2024 | 11:06
Koton ne zaman borsada işlem görecek?

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı için 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplanmıştı. Halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşti. Koton halka arz sonuçlarına göre toplam 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapılmıştı. Koton payları 10 Mayıs Cuma gününden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. 

KAP BİLDİRİMİ

Daha önce KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi paylaşılmıştı: Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 136.600.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 829.650.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 10/05/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 30,50 TL/pay baz fiyat, "KOTON.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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