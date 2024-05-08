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  • 'Gerçek anlamda halka açık şirketiz': 1972'de kurulan şirketin öyküsü

'Gerçek anlamda halka açık şirketiz': 1972'de kurulan şirketin öyküsü

Bugün binlerce ortağı olan Sarkuysan'ın hikayesini Sarkuysan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı anlatıyor.

08 Mayıs 2024 | 15:14
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2024 | 16:11
'Gerçek anlamda halka açık şirketiz': 1972'de kurulan şirketin öyküsü

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) bu yıl 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca'da düzenlendi. 

Zirvede moderatörlüğünü DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş'in yaptığı 'Yeni Global Düzende Büyüme Fırsatları' başlıklı panel de düzenlendi. 

Panelin konuşmacıları arasında Sarkuysan A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı da vardı. Çaycı hem Sarkuysan'ın öyküsünü anlattı:

  • Sarkuysan nasıl kuruldu?
  • ABD'ye ilk adım nasıl atıldı?
  • NASA'ya nasıl ihracat yapıldı?
  • Gelecek projeksiyonları ne?
  • Paran varsa ya bakıra ya katıra yatır sözü nereden geliyor?


 

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