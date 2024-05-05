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Koton halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı için hafta içi talep toplanmıştı. Koton halka arz sonuçları belli oldu. Halka arzda toplamda toplam 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

05 Mayıs 2024 | 19:12
Koton halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı için 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde pay başına 30,50 TL’den talep toplandı. Halka arz sonuçları ise bugün belli oldu. Halka arz sonucunda 3.471.254 yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtım yapıldı. Halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşti.

KOTON HALKA ARZ SONUÇLARI

İş Yatırım Menkul Değerler, bugün Koton halka arz sonuçları duyurdu. İşte Koton halka arzına ilişkin bilgiler:

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 TL nominal payları 30,50 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 136.600.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 4.166.300.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda,

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 1,4 katı ve
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların 4,8 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,9 katı talep toplanmıştır.
Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.965 adedi Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcılar ve 161 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır"

İş Yatırım Menkul Değerler ayrıca KAP'a şu bilgilendirmeyi yaptı:  Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.  paylarının 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında,arz edilen toplam payların %5''inden  fazla pay alan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

KOTON KAÇ LOT DAĞITTI?

Koton halka arzında toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtıldı.  Bireysel yatırımcıya 33-34 lot pay düşebileceği tahmin ediliyor ancak kesin rakamlar paylar hesaplara geçince görülecek. 

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