Kovid-19 pandemisi gençlerin beyinlerini erken yaşlandırdı

Sosyal kısıtlamaların olumsuz etkisini gösteren verilere göre, Covid karantinasını yaşayan ergenlik çağındaki kızların beyinleri erkeklere göre daha hızlı yaşlandı. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, okulların kapatılması, spor aktivitelerinin iptali ve evde kalma gibi Covid kısıtlamalarının, genç beyinlerin erken yaşlanmasına yol açtığını söylüyor. Araştırmaya göre kız çocuklarının beyinleri karantinadan sonra beklenenden ortalama 4,2 yıl; erkek çocukların beyinleri 1,4 yıl daha yaşlı görünüyordu.

'FARK BÜYÜK'

Guardian'ın haberine göre bu durumun olumsuz sonuçları olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak bulgular, bu tablo ergenlerin ruh sağlığını ve öğrenme potansiyelini etkileyebileceği yönünde endişeleri gündeme getiriyor. Seattle'daki Washington Üniversitesi'ndeki Öğrenme ve Beyin Bilimleri Enstitüsü'nün eş direktörü Prof. Patricia Kuhl, "Bu veriler karşısında şok olduk, fark bu kadar büyüktü" dedi.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Üniversite bilim insanları, Seattle bölgesinden 160 gencin beyin yapısının zaman içinde nasıl geliştiğini görmek için 2018'de MRI kullanarak çalışmaya başladı. Çalışmanın başlangıcında, neredeyse eşit sayıda erkek ve kızdan oluşan katılımcıların yaşları 9 ila 19 arasında değişiyordu. Ancak pandemi nedeniyle takip testleri 2021 yılına kadar ertelendi. Araştırmacılar bunun üzerine çalışmada pandeminin beyin gelişimini nasıl etkilemiş olabileceğini inceledi. Ekip, karantina sonrası 2021 ve 2022'de aynı grubu tekrar inceledi; 12 ila 16 yaş arasındaki kişilerden daha fazla tarama topladı. Sonuçlar Pandemi öncesi beyin gelişimiyle karşılaştırıldı. Katılımcıların yüzde 80'inin yeni taramalarını pandemi öncesi verilerle karşılaştıran araştırmacılar, ergenlerin beyinlerinin özellikle kızlarda beklenenden daha hızlı inceldiğini tespit etti.

Baş araştırmacı Patricia Kuhl, "Salgın elbette dramatik ve beklenmedikti, ancak bir bakıma sadece fiziksel sağlık açısından değil, aynı zamanda ruhsal sağlık açısından da dramatik ve yıkıcıydı" diyor.