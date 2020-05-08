Çin Medya Grubu’na (CMG) bir röportaj veren Belçika’daki Ghent Üniversitesi’nden Virolog Xavier Saelens’in liderliğindeki bilim insanlarından oluşan çalışma ekibi, lamalarda bulunan antikorun Kovid-19’un çoğalmasını engellediğini keşfetti.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Saelens ve ekibinin Cell dergisinde yayımlanan ve ilgili araştırma neticelerinin paylaşıldığı makale dünya çapında büyük ilgi gördü. Saelens, bu keşfin Kovid-19 aşısıyla ilgili araştırmalar için çok önemli olduğuna dikkat çekerek ancak lamalardan alınan antikorun 9 ila 12 ay sonra insanlar üzerinde denenebileceğini söyledi.

Xavier Saelens bir sonraki adımın antikorun ilk olarak hayvanlar üzerinde test edilmesi olduğunu ifade etti. Virolog, Kovid-19’un doğal bir virüs olduğunu ve büyük olasılıkla hayvanlarla temas neticesinde insanlara bulaştığını düşündüklerini dile getirdi.

Ekip, 2003’te yayılan SARS virüsüne ve 2012’de alevlenen MERS virüsüne karşı koyabilecek antikorlarla ilgili araştırmalarına dört yıl önce başlamıştı.