Kredi kartıyla altın alınıyor mu? Kredi kartı ile altın alımında komisyon alınıyor mu?

Kredi kartı ile altın almak hem yasal olarak hem de uygulama açısından mümkündür, ancak bu işlemin bazı kuralları ve maliyetleri bulunmaktadır. Kuyumculardan veya online alışveriş sitelerinden kredi kartınızla altın satın alabilirsiniz. Kuyumcular bu işlemi "tek çekim" olarak gerçekleştirirler.

Taksit İmkanı Var mı?

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) kararları doğrultusunda altın alımlarında taksit seçenekleri oldukça kısıtlıdır:

Sarrafiye Altın (Çeyrek, Gram, Cumhuriyet vb.): Yatırım amaçlı altınlarda genellikle taksit yapılmaz, işlem tek çekim olarak yansır.

İşçilikli Altın (Bilezik, Kolye, Küpe): Takı ve mücevherat kategorisine giren, işçilik içeren ürünlerde bankaların inisiyatifine göre 3 aya kadar taksit imkanı sunulabilmektedir.

Sonradan Taksitlendirme: Bazı bankalar, kuyum harcamasını yaptıktan sonra mobil uygulama üzerinden faiz karşılığında taksitlendirme seçeneği sunabilir; ancak bu yöntem yüksek maliyetli olabilir.