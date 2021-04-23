Kripto paralarda kan kaybı sürüyor. Geçtiğimiz hafta 64 bin 813 doları gören Bitcoin bugün 48 bin 557 dolara kadar geriledi. Satışların etkisiyle Bitcoin piyasası 1 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2 trilyon doların altına düştü.

Kripto para piyasalarında düşüş, ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazançları zenginlerine yönelik vergi getirmeyi planladığına dair haberler ve analistlerin teknik göstergelerin etkisiyle hızlandı. en büyük kripto para birimi olan Bitcoin 50 bin doların altına geriledi. 48 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin de toplam piyasa hacmi 940.54 milyar dolara geriledi.

Ethereum son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2,277 dolara, Binance Coin de yüzde 10.40 düşüşle 495.38 dolara düştü.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.