Ramazan Bayramı'nın (20-22 Mart 2026) hemen ardından gözler, yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı'na çevrildi. 2026 yılı dini günler takvimine göre tarihler belli oldu. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız şu günlerde, gözler yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. 2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. 

2026 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre bayram tarihleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

Milyonlarca çalışan ve öğrencinin en çok merak ettiği konu tatilin uzayıp uzamayacağı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da takvimdeki yerleşim şu ihtimalleri doğuruyor:

Resmi Tatil Süresi: Mevcut durumda Arife günü öğleden sonrası ve bayramın 4 günü dahil toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil bulunuyor.

9 Gün Senaryosu: Eğer hükümet kararıyla 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı (Arife) yarım gün "idari izin" kapsamına alınırsa; önceki hafta sonu (23-24 Mayıs) ile birleşerek tatil süresi toplam 9 güne çıkabilir.

Not: Bu karar genellikle kamu çalışanlarını kapsar; özel sektör için işveren inisiyatifindedir.

2026 Yılındaki Diğer Resmi Tatiller

Kurban Bayramı'ndan sonraki tatil duraklarını da planlarınıza eklemek isteyebilirsiniz:

15 Temmuz Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Pazar: Zafer Bayramı

29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı
