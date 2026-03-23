Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

Milyonlarca çalışan ve öğrencinin en çok merak ettiği konu tatilin uzayıp uzamayacağı. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da takvimdeki yerleşim şu ihtimalleri doğuruyor:

Resmi Tatil Süresi: Mevcut durumda Arife günü öğleden sonrası ve bayramın 4 günü dahil toplamda 4,5 günlük bir resmi tatil bulunuyor.

9 Gün Senaryosu: Eğer hükümet kararıyla 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı (Arife) yarım gün "idari izin" kapsamına alınırsa; önceki hafta sonu (23-24 Mayıs) ile birleşerek tatil süresi toplam 9 güne çıkabilir.

Not: Bu karar genellikle kamu çalışanlarını kapsar; özel sektör için işveren inisiyatifindedir.