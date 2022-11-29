Küresel piyasalar karışık seyrediyor: Bugün saat saat izlenecek veriler



10.00 Türkiye, ekim ayı dış ticaret dengesi



10.00 Türkiye, kasım ayı ekonomik güven endeksi



13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi



14.00 Türkiye, ekim ayı bankacılık sektörü finansal sonuçları



16.00 Almanya, kasım ayı TÜFE



17.00 ABD, eylül ayı konut fiyat endeksi



18.00 ABD, kasım ayı tüketici güven endeksi



Çin'de devam eden "sıfır Kovid-19" politikası karşıtı protestolar risk algısının dünya borsalarına yayılmasına sebep olsa da, yeni günde Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla endeksler yönünü yukarı çevirdi.Öte yandan, ülkedepolitikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, artan Kovid-19 vakalarına rağmen ülkede yeni kapanmaların olmaması söz konusu beklentiyi destekledi.ABD'de ise dün Fed yetkilileri sözle yönlendirmelere devam ederken, açıklamalarda enflasyonun dirençli olduğuna yönelik vurgulamalar dikkati çekti.St. Louis Fed Başkanı James Bullard, piyasaların daha yüksek faiz oranı ihtimalini yeteri kadar fiyatlamamış olabileceğini belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonla mücadelede hala uzun yolları olduğunu kaydetti.Para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Geçen hafta, aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırılacağına yönelik beklentiler yüzde 81 seviyesinde bulunuyordu.Dün, 80,8 dolarla ocaktan bu yana en düşük seviyeye gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde önceki kapanışın yüzde 3 üzerinde 86 dolardan işlem görüyor. Bakırın libresi de şu sıralarda dünkü kapanış seviyesinin yüzde 1,9 üzerinde 3,71 dolarda bulunuyor.Analistler, Çin'deki gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini kaydederek, bölgeden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdüreceğini bildirdi.Dün, New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 1,54, Nasdaq endeksi yüzde 1,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,45 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, bugün gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.Dün, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nde konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.Para piyasalarındaki fiyatlamalardabeklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi 1,09, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.Çin'de hükümetin inşaat sektöründeki şirketlere pay piyasalarında fonlama imkanı tanımasıyla, Çin borsasında ağırlığı yüksek olan inşaat hisseleri öncülüğünde yükseliş yüzde 2'yi aştı.Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre işsizlik ekimde yüzde 2,6'ya yükselirken, perakende satışlar aylık yüzde 0,2 ve yılık yüzde 4,3 artsa da beklentilerin altında kaldı.Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi.Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün banka hisseleri öncülüğünde yüzde 1 yükselerek 4.923,23 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.970,36 puana taşıdı.Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6278'den kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6420'den işlem görüyor.Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 4.900 ve 4.870 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.