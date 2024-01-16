Küresel ve Türkiye’deki CEO’lara göre önümüzdeki yıl için en önemli risk

PwC'nin 105 ülke ve bölgede 4,702 CEO’nun katılımı ile gerçekleştirdiği 27. Küresel CEO araştırmasına göre, dünya ekonomisinin önümüzdeki 12 ayda büyümeye devam edeceğini düşünen CEO'ların oranı geçen yıla göre iki kattan fazla arttı.

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan raporun bulgularına göre, CEO'ların yüzde 38'i gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyüme konusunda iyimser. CEO’ların yaklaşık yarısı (%45) işletmelerinin yeni bir yapılanma olmadan mevcut gidişatla gelecek on yıl içinde ayakta kalamayacağından endişe duyduklarını belirtiyor.

Türkiye verileri

Raporun Türkiye verilerine göre mevcut gidişat devam ederse şirketlerinin 10 yıldan fazla ekonomik olarak varlığını sürdüremeyeceğine inanan CEO’ların Türkiye’deki oranı ise %29 oldu, bu oran geçen sene %34 olmuştu.

Raporda üretken yapay zekanın da dahil olduğu yıkıcı yenilik niteliğindeki teknolojik atılımlar ve iklim geçişi gibi mega trendler birbirine yaklaşırken güven ise daha kırılgan bir hale geliyor.

CEO'ların ekonomik gerilemeye yönelik endişeleri geçen yıl ulaştığı rekor seviyeden (%73) bu yıl %45 düzeyine geriledi. Enflasyona ilişkin kaygılar geçen yıla oranla 16 puanlık düşüşle %24'e, makroekonomik dalgalanmaya yönelik endişeler ise 7 puanlık düşüşle %24'e geriledi.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu rapor sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“27. kez gerçekleştirdiğimiz Küresel CEO Araştırmamız, bu yıl bize iş dünyası liderlerinin makroekonomik zorluklarla daha az meşgul oldukça kendi sektörlerindeki dönüştürücü etkenlere daha fazla odaklandıklarını gösteriyor. Bu yıl önceki döneme göre küresel ekonomiye ilişkin iyimserliğin arttığını görüyoruz. Şimdi, CEO’ların hem üretken yapay zekânın etkin kullanımı ve sunulmasını hızlandırma hem de iklim değişikliğinin getirdiği zorlukları ve fırsatları ele alacak şekilde işlerini yeniden yapılandırmaları için en uygun zaman. Yine, her zamankinden daha fazla bilgi ve farkındalığa sahip olduklarını gördüğümüz CEO'lar, iş modellerini dönüştürdüklerini, teknolojiye ve iş gücüne yatırım yaptıklarını aynı zamanda iklim geçişinin sunduğu risklere ve fırsatlara yöneldiklerini belirtiyor. "

Türkiye’deki CEO’ların en önemli risk olarak enflasyonu işaret ettiğini belirten Cenk Ulu, Türkiye’deki CEO’ların yapay zekâ konusundaki farkındalığına da dikkat çekiyor: “Çok yakında Türkiye sonuçlarını ayrıntılarıyla paylaşacağımız Küresel CEO Araştırması’nın ilk bulgularına göre araştırmaya Türkiye’den katılan CEO’lar, üretken yapay zekânın hem benimsenme hızının, hem de dönüşüm yaratma potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.”

Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle: