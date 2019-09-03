Kurumsal yönetimi Anadolu’da anlatacak

Eylül 3, 2019 0 Yorum 72 Okunma
Kurumsal yönetimi Anadolu’da anlatacak

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu’da kurumsal yönetimin önemini anlatmak için harekete geçti.

Dernek, sanayi odaları ve ihracatçı birlikleriyle toplantılar düzenleyecek.

İlk toplantı eylülde Aydın’da yapılacak ve ardından diğer kentlere yayılacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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