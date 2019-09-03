Kurumsal yönetimi Anadolu’da anlatacak
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Anadolu’da kurumsal yönetimin önemini anlatmak için harekete geçti.
Dernek, sanayi odaları ve ihracatçı birlikleriyle toplantılar düzenleyecek.
İlk toplantı eylülde Aydın’da yapılacak ve ardından diğer kentlere yayılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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