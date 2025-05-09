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Lisede zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Masadaki 3 model

Son dönemde, 'Liselerde zorunlu eğitimin 3 yıla indirileceği' konusu kamuoyunun gündeminde. TRT Haber'in haberine göre tartışmaların kaynağında reel sektörden gelen nitelikli ara eleman talepleri var. Peki kamuoyunda liseler için hangi modeller tartışılıyor?

09 Mayıs 2025 | 11:58
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2025 | 12:04
Lisede zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Masadaki 3 model

Liselerde zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? TRT Haber'in haberine göre 3 farklı model masada... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimdeki olası değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT Haber Özel yayınına katılan Bakan Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepler doğrultusunda, önerilen modelleri titizlikle takip ettiklerini söyledi. Tekin, bunların içerisinde süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunlar Kabine toplantısında istişare edebileceklerini, bir karar alınması gerekirse alacaklarını kaydetti.

TARTIŞILAN 3 MODEL

TRT Haber'in haberine göre liselerdeki eğitim süresine dair kamuoyunda tartışılan 3 model şöyle:

  • '3+1 Eğitim Sistemi'nde, lisede zorunlu eğitimin ilk 3 yıla indirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda öğrencilere 11. sınıfta diploma verilecek. 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık yılı şeklinde planlanıyor.
  • '2+2 Eğitim Sistemi'nde ise liseler için zorunlu eğitim süresinin 2 yıl olması tartışılıyor. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim verilecek. Mesleki anlamda ilerlemek isteyenler ise Mesleki Eğitim Merkezi, açık öğretim ya da istihdam programlarına yönlendirilecek.
  • 'Yaş Modeli'nde de öğrenciler için zorunlu eğitimi tamamlama yaşı belirlenmesi tartışılıyor. Buna göre lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.
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Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
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