Lisede zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Masadaki 3 model

Liselerde zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? TRT Haber'in haberine göre 3 farklı model masada... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimdeki olası değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. TRT Haber Özel yayınına katılan Bakan Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacı konusundaki talepler doğrultusunda, önerilen modelleri titizlikle takip ettiklerini söyledi. Tekin, bunların içerisinde süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa bunlar Kabine toplantısında istişare edebileceklerini, bir karar alınması gerekirse alacaklarını kaydetti.

TARTIŞILAN 3 MODEL

TRT Haber'in haberine göre liselerdeki eğitim süresine dair kamuoyunda tartışılan 3 model şöyle: