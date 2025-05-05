Liseli kodlama ustaları Codefest’te yarıştı

İlki 2016 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde (UAA) Programlama Kulübü öğrencileri tarafından organize edilen CodeFest, Türkiye’deki ilk liselerarası kodlama yarışması olma özelliği taşıyor. Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin bu yıl dokuzuncu kez düzenlediği CodeFest, İstanbul’dan toplam 25 takımı ağırladı.

Etkinliğin açılış konuşmasının ardından katılımcılar, iki saat süren çalıştaylara katılarak bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı buldular. Çalıştayların ardından, öğrenciler beş saatlik kodlama yarışmasında kıyasıya mücadele ettiler. Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan kodlama problemlerini çözmeye çalışarak yeteneklerini sergilediler. Gün boyunca beş farklı çalıştayın düzenlendiği kodlama festivali başarıyla tamamlandı ve katılımcılar ödüllendirildi.

KODLAMANIN ŞAMPİYONLARI

Yarışmanın birincisi Ahmet Alp Orakçı (TÜBİTAK Fen Lisesi), Fatih Cihan (İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi) ve Ayhan Ünüvar'dan (Balıkesir Bilnet Fen Lisesi) oluşan “Bus Error” takımı oldu. İkinci sırayı elde eden “Numaralar” takımı; Dost Seferoğlu, Ramazan Fıstıkçı ve Noyan Cantürk (TÜBİTAK Fen Lisesi) ile büyük bir başarıya imza attı. Üçüncülüğü kazanan “Ali'nin Fanları” takımında ise Mert Köksal (Kabataş Erkek Lisesi), Onur Ilgaz Sakır (İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi) ve Efe Demirler (Cağaloğlu Anadolu Lisesi) yer aldı.

Liseli yetenekleri bir araya getiren CodeFest 2025, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmada ve onları geleceğin kodlama uzmanları olarak yetiştirmede önemli bir adım oldu. Kodlamanın önemini vurgulayan ve genç zihinleri bu alanda gelişmeye teşvik eden CodeFest, dokuzuncu kez geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeye katkı sundu.