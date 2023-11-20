MAPFRE Sigorta 75. kuruluş yılını kutluyor

MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, “Başarımız, müşterilerimize sağladığımız değer, iş ortaklarımızın güveni ve çalışanlarımızın azimli çabalarının bir sonucudur. Geçmişimizden aldığımız güçle Türkiye’deki sigortacılık faaliyetlerimize devam edeceğiz. 75 yıl geçti dahası gelecek" dedi.

Bu yıl Türk sigortacılık sektöründeki 75. yılını kutlayan MAPFRE Sigorta, uluslararası deneyimi, yüksek mali gücü, sahip olduğu yaygın profesyonel acente ağı ve güven üzerine kurulu insan odaklı yaklaşımıyla, sektörüne ve Türk ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

“Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizle büyüdük”

MAPFRE Sigorta’nın Türkiye Sigortacılık Sektöründeki insan odaklı ve güvene dayanan 75 yıllık serüvenini değerlendiren MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven; “75 yıllık yolculuğumuzda, sektörde imza attığımız başarıların, köklü geçmişimizin ve sigorta sektörüne yön veren çalışmalarımızın gururuyla, doğum günümüzü kutlamanın mutluluğu içindeyiz. MAPFRE Sigorta olarak, Türkiye’deki 75 yıllık yolculuğumuzda çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve ailemizin bir ferdi olarak gördüğümüz sigortalılarımızla büyüdük. Onların değer verdiklerini gözetmeyi ve önemsemeyi önceliğimiz olarak gördük” dedi.

“Türkiye’de yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Türkiye’nin MAPFRE Grup’un öncelikli pazarlarından biri olduğunu belirten MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven; “Türkiye’deki sigortacılık faaliyetlerimize ve yatırımlarımıza MAPFRE Grup’un Türkiye’ye olan güven ve inancıyla hız kesmeden devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de stratejik hedeflerimize ulaşma sürecinde finansal güçlülük ve istikrarlı büyüme odaklanacağımız konuların başında gelecek. 2023 yılı başı ile beraber iç organizasyonumuzda yeni yapılanma ve yönetici kadromuzda atamalar gerçekleştirerek ekibimizi daha da güçlendirdik ve daha etkin bir karar alma ve yönetim süreci oluşturduk. 2023 yılı, portföyümüzü gözden geçirerek önümüzdeki döneme daha sağlıklı bir başlangıç yapmamızı sağlayacak noktaya getirdiğimiz bir yıl oldu. Bu adımlar hem mevcut başarılarımızı sürdürmek hem de gelecekteki hedeflerimize ulaşmak için önemliydi. Tüm bunlar MAPFRE Sigorta’nın tüm paydaşları için güvenli liman olmaya devam edeceğinin en güçlü göstergeleri” dedi.

“75. yılımızda güçlü finansal sonuçlarımızla, Türkiye’deki gücümüzü pekiştirdik”

“2023 yılının başında yaşadığımız deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen 2023’ün ilk 9 ayında elde ettiğimiz sonuçlar bizi oldukça memnun etti” diyerek bu dönemde elde ettikleri finansal sonuçlara dikkat çeken Yurtseven, şu bilgileri verdi: “Bu dönemde, tüm branşlarda sağlıklı ve sürdürülebilir bir üretim stratejisi gözeterek toplam prim üretimimizde yüzde 93'lük bir artışla 7 milyar 650 milyon TL'lik bir prim hacmine ulaştık. Sağlıkta yüzde 115’lik, yangın branşında yüzde 103’lük ve mühendislik branşında da yüzde 94’lük bir büyüme gösterdik. 2023'ün ilk 9 ayında 748.5 milyon TL vergi sonrası net kar elde ederek, öz kaynaklarımızı güçlendirdik. Bu sonuçlar, müşterilerimize sağladığımız değer, iş ortaklarımızın güveni ve çalışanlarımızın azimli çabalarının bir sonucudur. Geçmişimizden aldığımız güçle daha ileriye gitmeye ve büyümeye devam edeceğiz. 75 yıl geçti dahası gelecek diyoruz."

MAPFRE Grup istikrarlı büyümesine devam ediyor.

Yurtseven, MAPFRE Grup’un 2023 yılının ilk 9 ayında gösterdiği güçlü finansal performans ile grup bazında gelir ve faaliyet sonuçlarını yüzde 11 oranında artırdığını vurgulayarak; “Bu dönemde, MAPFRE Grup’un toplam geliri yüzde 10,8 artarak 24,6 milyar Euro'ya ulaştı. Bununla birlikte 2023 mali yılı için hisse başına brüt 0,06 Avro ara temettü açıklandı ve yatırımcılara yüzde 8 civarında bir temettü getirisi sunuluyor. Sektördeki güçlü performansını sürdürerek paydaşlarına değer katmaya devam eden grubumuz, global olarak güçlü ve sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu büyümenin ivmelenerek artacağına inanıyoruz” dedi.

