Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarını tercih etmek isteyen çoğu adayın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndaki (YKS) ikinci ve son maratonları, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuyla tamamlandı.

ÖSYM tarafından, 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu, YKS’nin ikinci oturumu AYT sona erdi. Adayların büyük çoğunluğu için YKS maratonu, dünkü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugünkü AYT oturumunun tamamlamasıyla bitmiş oldu. Bugün saat 15.45’te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi’ne (YDT) sadece 168 bin 430 aday katılacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 3 saatlik sınav maratonunu tamamlayan adaylar, sınav çıkışında kendilerini heyecanla bekleyen aileleriyle buluştu.

Adaylar, sınav sorularının zorluğunu değerlendirdi

AA muhabirinin haberine göre bazı adaylar, özellikle matematik başta olmak üzere bazı testlerin zorladığını belirtirken, kimi adaylar sınavın bitmesinden memnun olduğunu söyledi.

ÖSYM’nin bugün tüm oturumlar tamamlandıktan sonra erişime açması beklenen cevap anahtarı ile kendi cevaplarını karşılaştırmak için heyecanla bekleyen adayların yanında, cevaplara hiç bakmayıp 20 Temmuz’a kadar bekleyeceğini belirten adaylar da bulunuyor.