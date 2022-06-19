Üniversite adaylarının YKS maratonunda tüm oturumlar bugün tamamlandı. Üniversite adayları, YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı. Ve adayların merakla beklediği YKS 2022 soruları ve cevapları bu akşam yayınlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 19 Haziran 2022 tarihinde saat 19.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

YKS 2022 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

YKS 2022 soruları ve cevap anahtarlarını görmek için aşağıdaki linkleri tıklayın:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (FRANSIZCA)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (İNGİLİZCE)

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (RUSÇA)

ÖSYM BAŞKANI’NDAN YKS AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT’de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS’de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS’de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek.

Peki, YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM kılavuzunda sınav sonuçlarının duyurulması ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki

duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır: