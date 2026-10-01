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  • Bill Gates uyardı: "Riskler küçümseniyor, yapay zeka kötü niyetli ellerde felakete dönüşebilir"

Bill Gates uyardı: "Riskler küçümseniyor, yapay zeka kötü niyetli ellerde felakete dönüşebilir"

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceği ve gelecek 5 yılın bu açıdan kritik olduğu uyarısında bulundu.

Edip Üçok
Edip Üçok
Bill Gates uyardı: "Riskler küçümseniyor, yapay zeka kötü niyetli ellerde felakete dönüşebilir"

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın hızla gelişmesinin yol açabileceği risklere ilişkin endişelerin arttığı ve sektör liderlerinin bu teknolojinin gelişiminin yavaşlatılması yönünde çağrılar yaptığı bir dönemde New York Times gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Gates, teknoloji sektörünün ve dev şirketlerin yapay zekanın yaratabileceği riskleri gerektiği kadar ciddiye almadığını ve tehlikeleri basite indirgediğini savundu. Yapay zekada daha önce dikkatli olunması gerektiği belirtilen kritik eşiklerin aşıldığını ifade eden Gates, sektörün ve toplumun çok hızlı ilerlediğini söyledi.

En büyük risk kötü niyetli kişilerin eline geçmesi

Şu anki en büyük riskin yapay zekanın kendi kendine insanlığa savaş açması değil, kötü niyetli kişilerin eline geçmesi olduğunu vurgulayan Gates, özellikle biyoterörizm ve siber saldırı tehlikelerine dikkat çekti. Eskiden sadece büyük devletlerin siber ordularının yapabileceği karmaşık saldırıların veya biyolojik silah tasarımlarının yapay zeka araçları sayesinde küçük gruplar veya bireyler tarafından yapılabileceğini belirtti. Gates, bu tür kötü niyetli kullanımların yüz milyonlarca hatta milyarlarca insanın hayatını etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Bağlayıcı yasal düzenlemeler yapılmalı

Teknoloji şirketlerinin kendi kendilerini denetleme yaklaşımının yetersiz kalacağını belirten Gates, ABD hükümeti ve uluslararası kurumlar tarafından bağlayıcı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini savundu. Tek başına bir acil kapatma düğmesi fikrinin pratik olmadığını ifade eden Gates; sistemlerin sürekli izlenmesi, şeffaf kayıt tutulması ve kötüye kullanımın anında tespit edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin kitlesel işsizliğe ve sarsıcı ekonomik dönüşümlere yol açabileceğini de ekleyen Gates, toplumların bu radikal değişime henüz hazır olmadığını kaydetti.

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