Kar İstanbul’ya geri geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara’da kar yağışı için yeni tarih verdi. Şen’e göre en zayıf ihtimalle 3-4 Şubat gibi, yüksek ihtimalle 9 Şubat gibi karın geri gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni bir kar uyarısında bulundu. Marmara Bölgesi için tarih veren Şen, “Bundan sonraki kar Anadolu’ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara’ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi.” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji günlük tahmin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde ise şu bilgilere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların bugün (Cuma) batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ