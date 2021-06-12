Gökyüzünden her şeyin daha net görülebildiğini aktaran Yürekli, şöyle devam etti:

“Müsilaj, Marmara Denizi’nde maalesef hepimizin hoşlanmadığı bir problem. Belli bölgelerde yoğunlaşma var. Genel itibarıyla Marmara Denizi’nin açıkları, ortaları daha temizdi. Daha çok su akıntısının olmadığı, körfez gibi alanlarda birikmeler mevcuttu. İstanbul’da Pendik ve İzmit tarafına doğru giden sahil hattında, Darıca, Hereke, Eskihisar, Topçular ve Körfez hattında daha çok yoğunlaşmalar vardı. Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaşma mevcut. Mudanya açıklarında yine hat hat gözlemledik. Mudanya’nın batı istikameti, İmralı Adası’nın güneyine doğru Bandırma istikameti de genel olarak temizdi.”