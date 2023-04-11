Masa başında çalışanlar için bel ve boyun ağrılarına karşı 8 kolay öneri

Ofiste ya da evde uzun saatler masa başında, bilgisayar karşısında çalışmak bel ve boyun ağrılarına neden olabiliyor. Bu tür ağrılara karşı çalışırken yapılabilecek bazı küçük egzersizler ve duruş önerileri var. İstanbul Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Bülent Arslan “Vücudumuz sürekli hareket edecek şekilde yaratılmıştır. Günümüzde ister ofis olun ister evden olsun bilgisayar başında çalışma oranı her geçen gün artıyor. Masa başında çalışanlar saatlerini bilgisayarların karşısında geçiriyor. Ancak çalışırken farkında olmadan yaptığımız duruş bozuklukları ileride dayanılmaz ağrılara sebep olabilecek bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere birçok hastalığı beraberinde getirebiliyor" diyor. Arslan'ın bel ve boyun ağrılarına karşı ofis çalışanlarına 8 önerisi şöyle:









1 1. Ayaklarınızı yere düz basın Çalışma masanızda otururken ayaklarınızın yere nasıl bastığı çok önemlidir. Masa başında çalışırken bazen ayaklarımızı farklı şekillerde tutarız. Bazen bir ayağımızı diğer bacağımızın altına bile aldığımız olur. İlk başta bu tür duruşlar rahat gibi gelse de zaman geçtikçe tüm vücudumuza yayılan duruş bozukluklarına sebep olmaktadır. Bu nedenle bilgisayar karşısında otururken mutlaka ilk yapmamız gereken şey ayaklarınızı vücudumuza paralel olarak düz bir şekilde yere basmaktır.

2 2. Sırtınızı sandalyeye yaslayın Oturuş şeklinizin doğru olmasını belirleyen diğer bir duruş şekli de sırtınızın konumudur. Sırtınızı sandalyeye yaslayıp dik olarak oturun. Sırtınızın sandalyeye yaslanması belinizin kambur şekilde aşağıya doğru sarkmasını engeller.

3 3. Başınızı dik tutun Başınızı kulaklarınızın omuz hizasına gelecek şekilde dik tutun. Başınız siz farkında olmadan bilgisayar karşısında aşağı doğru sarkar.

4 4. Sandalyenizin yüksekliğini ve açısını doğru ayarlayın Başınızın öne doğru düşmesini ve belinizin alt kısmının bükülmesinin engellemek için sandalyenizin açısını ve yüksekliğini monitörünüze göre açı ve dik oturacak şekilde ayarlayın.

5 5. Bilgisayarınızın monitör yüksekliğini oturuş şeklinize göre ayarlayın Ofis çalışanlarının en çok yaptığı hatalardan birisi de monitör ile baş ve göz hizasının yanlış ayarlanmasıdır. Doğru şekli bulmanın en iyi yolu bilgisayarınızın ekranın ortasının burnunuzla aynı hizada olmasıdır. Eğer bilgisayarınızın ekranı çok aşağıda kalıyorsa başınız aşağı sarkacaktır. Bu da boynunuza binen yükü artıracaktır. Bu tür bir oturuş boyunda ileriki dönemlerde fıtığa neden olabilir.

6 6. Klavye kullanırken dirseklerini doğru açıda tutun Klavye kullanırken ise dirseklerinizin duruşu boyun ve bel sağlığınız için çok önemli bir yere sahiptir. Klavye kullanırken dirseklerinizi vücudunuza mümkün olduğunca yakın tutmalısınız. Dirseklerin duruş şeklinde en ideal açı ise 90 derece bükülecek şekilde kendinize yeterince yakın konumlandırın. Klavyenin açısı tıpkı ekran gibi çok önemlidir. Klavyeyi uzağınızda ve aşağıda kullanırsanız omuzlarınızın aşağıya doğru çökmesine neden olursunuz. Bu tür duruşlar omurga sağlığı açısından risklidir.

7 7. Ayakta vakit geçirin Ofiste ya da evden çalışırken bilgisayar başından belirli araklılarla kalkıp bir iki küçük tur atın. Masa başında sandalyede çok uzun saatler aynı şekilde oturmak hem doğru duruşu sağlamanızı zorlaştırır hem de sizi yanlış duruşlara meyilli hale getirir. Sürekli oturmaktan kaynaklanan sırt, boyun veya omuz ağrısı olasılığını önlemek için yarım saatte bir masa başında ayağa kalkıp bulunduğunuz yerde birkaç adım atın.