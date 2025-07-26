Sosyal medya platformlarında yayılan tarifler, yorumlar ve ritüeller sayesinde geniş kitlelere ulaşan matcha, artık yalnızca bir çay değil, küresel bir trend haline geldi. Özellikle TikTok’taki "Matcha Tok" etiketi, onlarca milyon izlenmeye ulaşarak bu ilgiyi körükledi.

BBC'nin haberine göre bu ilginin arkasındaki bir diğer etken de pandemi sonrası artan Japonya turizmi ve zayıf Japon yeninin yabancı alıcılar için cazip hale gelmesi. Ancak artan ilgi, arzın yetersiz kalmasına yol açıyor.

ABD merkezli Mizuba Tea Co.’nun kurucusu Lauren Purvis, daha önce bir ayda tüketilen miktarın artık birkaç günde tükendiğini belirtiyor. Bazı kafeler ise günlük bir kilogramlık taleplerle üreticilerin kapısını çalıyor.

Üretim azaldı, fiyatlar yükseliyor

Matcha üretimi, gölgede yetiştirilen ve “umami” adı verilen özel bir tat profiline sahip tencha yapraklarının taş değirmenlerde yavaşça öğütülmesiyle gerçekleşiyor. Ancak bu zahmetli üretim süreci, son dönemdeki aşırı sıcak hava dalgaları ve ABD’nin Japonya’ya uyguladığı yeni tarifeler nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya.

Kyoto bölgesindeki üreticiler, rekor sıcaklıklar nedeniyle verim kaybı yaşandığını bildiriyor.

Japonya’daki yaşlanan nüfus da tarım sektörünü etkiliyor.

Tokyo merkezli Chazen zinciri, matcha arzındaki bu sıkıntılar nedeniyle fiyatlarına bu yıl yaklaşık yüzde 30 zam yapmak zorunda kaldı.

Uzmanlar ise matcha’nın saf ve dikkatli tüketilmesi gerektiğini, özellikle yüksek kaliteli ürünlerin yemek tariflerinde ya da kar amacıyla istiflenerek kullanılmasının gelenekle çeliştiğini vurguluyor.

Japonya Tarım Bakanlığı’na göre matcha üretimi 2010’dan 2023’e kadar üç katına çıkarken, yeşil çay ihracatı da geçen yıl yüzde 25 artarak 36,4 milyar yene (yaklaşık 250 milyon dolar) ulaştı.