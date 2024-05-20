Matriks'in faiz anketi: 16 ekonomist yanıtladı

Merkez Bankası faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Matriks'in TCMB'nin bu ayki toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 50 düzeyinde sabit tutulması yönünde oluştu.

Ankete katılan ekonomistlerin 15'i politika faizinin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 1 ekonomist 500 baz puan artırım yapılacağı tahmininde bulundu.

Ankette en düşük faiz seviyesi tahmini %50, en yüksek %55 olarak ortaya çıktı.

Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahminlerinin medyan beklentisi ise %47,50 oldu.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler %40 ila %60 aralığında yer aldı.

Merkez Bankası Nisan ayı PPK toplantısında politika faizini %50 düzeyinde sabit tutmuştu.