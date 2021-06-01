Eren Holding’in iştiraki Medcem Çimento, ihracatta hedef büyüttü. Avrupa’nın tek hatta üretim yapan en büyük çimento fabrikasına sahip olduklarını kaydeden Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kaya, “210 milyon dolar yatırımla ihracat pazarlarımızda büyüyeceğiz” diyor.

Çimento sektöründe 1992 yılından beri faaliyet gösteren Eren Holding’in bir kuruluşu olan Medcem Çimento, 2015 yılından beri Mersin’de iç ve dış pazar için kurulan fabrikasında günlük 11 bin 500 ton klinker üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Bu özelliği ile Avrupa’nın tek hatta üretim yapan en büyük çimento fabrikası olma özelliğine de sahip olan şirketin ana hedefi ihracat pazarlarına yönelmek.

Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya, “3,5 milyon ton klinker üretim kapasitemiz ile yıllık 4 milyon ton üzerinde çimento satışı gerçekleştiriyoruz.

2022 sonuna kadar 6,5 milyon ton kapasiteye çıkmak için 210 milyon yatırım yapacağız” diyor.

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