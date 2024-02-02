Mehmet Şimşek'ten yeni Merkez Bankası Başkanı tarifi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararının ardından gözler yeni başkana çevrildi. Mehmet Şimşek ise İngilizce paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdiridir. Kararına saygı duyuyoruz ve hizmetlerinden dolayı minnettarız. Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik programımız kesintisiz ve güçlü bir kararlılıkla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ekibimize ve programımıza olan desteği ve güveni sonsuzdur. Enflasyonla mücadele programımızı uygulamaya ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli adımları atmaya kararlıyız".