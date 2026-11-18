Singapur merkezli Alliance for Good tarafından Synergos iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde teknoloji, sermaye ve liderliğin toplumsal fayda yaratmadaki rolü ele alındı.

Alliance for Good'un çalışmalarına sunduğu katkılar dolayısıyla onur madalyasına layık görülen Melisa Sabancı Tapan'a madalyası, Cambridge Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Profesörü Alan Short tarafından takdim edildi. Alliance for Good'un Yeni Nesil Liderler yapılanmasında Kültürden Sorumlu Lider olarak görev alan Tapan, sanat, akademi ve toplumsal fayda alanları arasında kurulan iş birlikleriyle farklı disiplinlerin birbirini beslediği ve birlikte gelişebildiği ekosistemler oluşturmayı hedefleyen yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Yeni Nesil Liderlik Programı'nda aile şirketlerinin gelecek nesil temsilcileriyle bir araya gelen Tapan, kurucusu olduğu uluslararası yaratıcı konuk programı Gate 27'yi tanıtarak sanat ve yaratıcılığın toplumsal fayda yaratmadaki rolüne ilişkin deneyimlerini aktardı. Tapan'ın yönettiği uygulamalı çalışmada katılımcılar, sınırlı kaynaklarla toplumsal sorunlara çözüm geliştirmeye odaklandı. Tapan, ailelerinin çalışmalarından bağımsız olarak kendi toplumsal fayda girişimlerini geliştirmek isteyen yeni nesil liderlerle de deneyimlerini paylaştı.

“Yapay zekâya yaptığımız her yatırımın yanında insana yönelik bir yatırım planımız da olmalı”

Melisa Sabancı Tapan, İş Dünyası ve Hayırseverlik Forumu kapsamında yapay zekânın insanlığın geleceğine etkilerinin ele alındığı oturumda, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Miao Chun Yan ve teknoloji girişimcisi Carlos Fernandes ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı. Synergos'tan Jamie Webb'in yönettiği oturumda, yapay zekânın sunduğu fırsatlar, teknolojik gelişmelerin toplumsal etkileri ve liderlerin sorumlulukları tartışıldı. Sabancı Üniversitesi çatısı altında hayata geçirilen AI.SU platformunun çıkış noktasını da paylaşan Tapan, yapay zekâ çağında insani muhakemenin, sorumluluğun, empatinin ve özgünlüğün korunmasının önemine dikkat çekti.

Yapay zekânın bilgiye erişimdeki eşitsizlikleri azaltma potansiyeline dikkat çeken Tapan, toplumsal fayda odaklı yatırımların üniversiteler, teknoloji şirketleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında uzun vadeli iş birlikleri geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini vurguladı. Tapan, “Yapay zekânın gelişimiyle birlikte insanların yetkinliklerini de geliştirebiliyor muyuz? Bence asıl odaklanmamız gereken soru bu. Teknoloji bize yeni olanaklar sunuyor ancak bu olanakların insanların yaşamlarında nasıl bir karşılık bulacağı, bugün vereceğimiz kararlara bağlı. Yapay zekâya yaptığımız her yatırımın yanında, bu dönüşümden etkilenecek insanlara yönelik bir yatırım planımız da olmalı” dedi.