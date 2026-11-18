Nvidia, 25 Ekim 2026 tarihinde sona eren 2027 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam geliri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 20, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 103 oranında artarak 115,8 milyar dolara yükseldi.

Finansal verilerin detaylarına bakıldığında, büyümenin ana motoru olan Veri Merkezi gelirlerinin yıllık bazda yüzde 110 artışla 107,6 milyar dolara ulaştığı görüldü.

Nvidia Geçici CEO’su, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Colette Kress, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada yakaladıkları ivmenin altını çizerek, çalışanlarının aralıksız inovasyon gücüyle teknoloji liderliğini sürdürdüklerini belirtti. Kress, yeni nesil Vera Rubin platformunun çok hızlı bir başlangıç yaptığını, yol haritalarının planlandığı şekilde ilerlediğini ve hedeflerinin her zamankinden daha büyük olduğunu ifade etti.

Hugging Face platformu satın alındı

Şirket, üçüncü çeyrekte ürün ve ekosistem tarafında da önemli adımlar attı. Şirket tarihinin en hızlı ürün yayılımını gerçekleştiren Vera Rubin NVL72 sistemlerinin sevkiyatına başlandığı ve bu sistemlerin CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure ve Nebius gibi dev bulut sağlayıcılarında aktif hale geldiği bildirildi. Ayrıca NVIDIA, yapay zekayı daha açık ve erişilebilir kılmak amacıyla Hugging Face platformunu satın almak üzere anlaşmaya vardığını da duyurdu.

Hissedar getirileri kapsamında ise Eylül 2026'da Yönetim Kurulu kararıyla şirketin hisse geri alım yetkisi süresiz olarak 150 milyar dolar artırıldı. Nvidia, üçüncü çeyrek boyunca hisse geri alımları ve nakit temettüler yoluyla hissedarlarına toplam 28,1 milyar dolar aktardı. Şirketin 23 Aralık 2026 tarihinde hisse başına 0,25 dolar nakit temettü ödemesi yapacağı açıklandı.

NVIDIA, ek bir haftayı da kapsayacak olan 2027 mali yılı dördüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Şirket, Çin'den elde edilecek veri merkezi işlem gelirlerini dahil etmediği öngörülerinde, dördüncü çeyrek gelirinin yüzde 3 sapma payıyla 130 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.