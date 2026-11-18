Dün 94,18 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 93,14 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.02 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,54 azalarak 91,71 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ocak vadeli varil fiyatı da 82,88 dolar oldu. Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol piyasasında arz fazlası oluşacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Orta Doğu'da petrol üretimi, bölgedeki gerilime rağmen ekimde artarken, bölgenin petrol arzının ABD-İsrail/İran Savaşı öncesi seviyelere yaklaştığı değerlendiriliyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bölgedeki üretimin hızla toparlanması ve arzın istikrar kazanmasıyla yılın son çeyreğinde küresel petrol arzının talebi aşacağını öngörüyor.

ABD'de ham petrol stoklarının piyasa beklentisinin aksine artması da arz fazlası beklentisini güçlendirdi. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 300 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi stok verilerini gün içinde açıklaması bekleniyor. Öte yandan, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde yaşanan aksaklıklar, petrol sevkiyatına ilişkin endişeleri canlı tutarak fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Brent petrolde teknik olarak 95,56 dolar direnç, 90,53 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.