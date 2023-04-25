Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Nisan ayı Merkez Bankası toplantı tarihi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu nisan ayı faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Merkez Bankası Nisan 2023 faiz beklentisi piyasalar için oldukça büyük bir öneme sahipken toplantı tarihi de belli oldu.

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2023 Nisan ayı faiz toplantı tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu 27 Nisan 2023 tarihinde toplanacak. Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.