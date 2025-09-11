Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi: İşte iş dünyasının görüşleri

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a indirdi.

İş dünyası örgütlerinin temsilcileri, AA muhabiriyle, faiz indirimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyondaki gerileme paralelinde TCMB'nin faiz indirim döngüsünün 250 baz puanla devam etmesini önemli bulduklarını belirterek, "Bu yıl iki toplantı daha var. Faiz indirimi trendinin devam etmesi temel beklentimiz. En önemlisi de şimdi bu indirimlerin oranlara hızla yansıması ve kredi limitlerinin ihracat için selektif olarak açılması." dedi.

Dünyanın yeniden şekillenen ticaretinde uygun finansmana her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Avdagiç, yenilikçi sektörlerin gelişimi ve geleneksel üretim alanlarının rekabetçiliğini yeniden kazanabilmesi gerektiğini söyledi.

Avdagiç, üretim finansmanının maliyetlerinin artmasının, dolaylı olarak enflasyona sebebiyet verdiğini kaydederek, "Faizlerdeki gerilemenin bir önemi de burada ortaya çıkıyor. Sıkı para politikasının üretim ve ihracatı sıkmayacak şekilde, kredi kanallarına yansıtılması uygulanmakta olan enflasyon programını daha başarılı kılacaktır." diye konuştu.

"Krediye erişim kanallarının daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacak"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir de TCMB'nin indiriminin yüksek finansman maliyetlerinin kısmen hafiflemesine ve krediye erişim kanallarının daha sağlıklı işlemesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kararın kısa vadede piyasaları etkileyeceğini dile getiren Özdemir, finansman maliyetlerinin düşürülmesinin işletmelerin nakit akışını rahatlatacağını ve üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesini sağlayacağını vurguladı.

Özdemir, KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün krediye daha erişilebilir şartlarda ulaşabilmesinin piyasalarda güveni ve öngörülebilirliği artıracağını kaydederek, bu yönüyle kararın hem iç talep hem de yatırım iştahı için olumlu bir sinyal taşıdığını bildirdi.

Yatırım, ihracat ve istihdamı destekleyen bir para politikası çerçevesinin orta vadede Türkiye ekonomisinin büyüme kapasitesini güçlendireceğini anlatan Özdemir, "Enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdürülmesi elzemdir, ancak büyüme dinamiklerinin korunması da aynı derecede önemlidir. Makro ihtiyati tedbirlerin zamanında devreye alınması, likidite yönetiminin etkin yürütülmesi ve ara hedeflerle uyumlu adımlar, özel sektörün önünü açacaktır." şeklinde konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yolculuğunun uzun vadede sadece para politikası adımlarıyla değil yapısal reformlarla da desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Ekonomi tarafında güzel haberler geldikçe faizlerde düşüşler sürecektir"



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise ekonomi tarafında özellikle son üç aydaki verilerin olumlu yönde gelmesi ve dezenflasyon sürecinin başarılı yürütülmesinin TCMB'nin kararında etkili olduğunu söyledi.

Aydın, 13 aydır enflasyonun düşme eğiliminde olması, beklentilerinin kontrol altında tutulmasının ve maliye politikalarının disiplinli bir şekilde yürütülmesinin üst üste üçüncü kez faizlerin düşürülmesinde etkili olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son açıklanan ağustos enflasyon rakamları ve ikinci çeyrek büyüme verileri ekonomi tarafında olumlu gelişmelerin olduğunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen gıda ve hizmet sektörünün enflasyon üzerindeki baskısı nedeniyle ihtiyatlı davranıldığını görüyoruz. 250 baz puan bizim ve piyasaların beklentisi dahilinde bir oran. Enflasyon trendi, TL'nin değeri, talep koşulları, küresel ekonomik şartlar ve piyasa beklentileri ile uyuşan veriye dayalı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede indirim kararı açıklandı. Ekonomi tarafında güzel haberler geldikçe faizlerde düşüşler de gelecektir."

Aydın, TCMB'nin 2026 yılı itibarıyla faiz indirim hususunda daha güçlü ve cesur adımlar atacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

"Daha hızlı indirimler bekliyoruz"



Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, faiz kararının kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "Yüzde 43'ten 40,5'e geldi ama yeterli mi? Yeterli değil. Bunun daha da azalacağına güvenim sonsuzdur. Birlikte faizi de indireceğiz, inşallah enflasyona da çözümü bulacağız ama bu topyekun bir hareketle olur. Çok olumlu bir adım. Enflasyonda zaten belli bir adım attık. Karşılığını da aldık. Bu indirimin de devamını bekliyoruz." diye konuştu.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal da kararın çok olumlu olduğunu ancak yetmeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların, alışverişlerin biraz daha canlanması ve hareketlenmesi için faizlerin biraz daha hızlı ve yüksek oranlarda düşürülmesi gerekiyor. Tabii bu düşüşler de bir anlam ifade ediyor ve 'olumlu bir adım' olarak değerlendiriliyor ama bunun biraz daha hızlanıp çok daha aşağılara inmesi gerekiyor. Özellikle reel kesim olarak bunu arzu ediyoruz ve bekliyoruz."

"Bu indirimlerin devam etmesini bekliyoruz"



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da TCMB'nin faiz indirme kararını olumlu bulduklarını belirterek, üretim, yatırım ve ihracat kapasitesini güçlendirme, istihdamı artırma ve işletmelerin yükünü hafifletme yolunda önemli bir adım olarak gördüklerini vurguladı.

Enflasyonla mücadele ile küresel risklerin devam ettiği bir süreçte, faiz oranlarını belirlemenin, hassas bir denge gerektirdiğine işaret eden Baran, "İş dünyası olarak, gerek sürdürülebilir büyümeden, gerekse tek haneli enflasyon hedefinden ödün vermeden, bu indirimlerin devam etmesini bekliyoruz. Bu kararı, bankalar da dikkate alarak, KOBİ'lerimize uygun koşullarda krediye erişim imkanı olarak yansıtmalı. Özellikle sanayide ve bazı stratejik sektörlerde, krediye erişim olanaklarının kolaylaştırılması büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

"İndirimlerin, kredi faizlerine yansıması büyük önem taşımaktadır"



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ise TCMB'nin faiz indirme kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini bildirerek, enflasyondaki düşüş eğilimine paralel olarak, indirimlerin şartlar uygun olduğu sürece devam etmesini temenni etti.

Reel sektör olarak faiz indirimlerinin, hızla ticari kredi faiz oranlarına da yansımasını beklediklerine dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ'lerimiz ve geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren sanayicilerimiz, işletme ve yatırım kredilerine en çok ihtiyaç duydukları bir dönemden geçiyor. Sanayi sektörüne gerçek anlamda destek sağlanabilmesi için politika faizindeki indirimlerin, kredi faizlerine yansıması büyük önem taşımaktadır. Ticari kredi faiz oranlarının makul seviyelere çekilmesini, kredi kısıtlamalarının kaldırılmasını ve yatırımlara yönelik kredilerde devlet desteklerinin artırılmasını temel beklentilerimiz olarak vurgulamak isterim."