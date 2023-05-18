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Bankaların döviz alım limiti düşürüldü

Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik yeni bir adım attı. Bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 düşürüldü.

18 Mayıs 2023 | 10:06
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Bankaların döviz alım limiti düşürüldü

Merkez Bankası, döviz talebini azaltmaya yönelik bir adım daha attı.

Merkez Bankası'ndan sözlü talimatla bankalara bildirilen karara göre, bankaların günlük döviz alım limiti yüzde 25 azaltıldı.

Bunun yanı sıra bankalardan firmaların acil olmayan döviz talebinin TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi işlemlerine yönlendirilmesi istendi.

Kur korumalı mevduat hesaplarında vade sonunun gelmesi itibarıyla döviz talebi arttı. Merkez Bankası'nın adımları, bu talebi durdurma çabası olarak değerlendiriliyor. (NTV)

 

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