Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. TL zorunlu karşılık oranlarının altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürüldü.

Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Döviz cinsi mevduatı için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Böylece 1 yıla kadar olan vadelerde oran yüzde 25, üzerindeki zaman dilimi içinse yüzde 19 oldu.

Türk Lirası için ise zorunlu karşılığın altın üzerinden temin edilmesinde üst limit ise yüzde 15’ten 10’a düşürüldü.

Bankaların mevduatlarına karşılık, Merkez Bankası’nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı olarak adlandırılan zorunlu karşılık, iflas riskine karşı tedbir almanın yanı sıra piyasa likiditesini kontrol etmek için de kullanılıyor.

TRT’nin haberine göre yapılan yeni düzenlemeyle, zorunlu karşılıkların 7,4 milyar TL ve 3,8 milyar ABD doları artması öngörülüyor.